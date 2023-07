Business news: Madhya Pradesh, Modi inaugura cinque collegamenti ferroviari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha inaugurato nella stazione Rani Kamalapati di Bhopal, nello Stato del Madhya Pradesh, cinque nuovi collegamenti con treni Vande Bharat Express. Lo riferisce un comunicato del ministero delle Ferrovie, il cui titolare, Ashwini Vaishnaw, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione insieme al premier, al governatore e dal capo del governo del Madhya Pradesh, rispettivamente Mangubhai Patel e Shivraj Singh Chauhan, e ad altre personalità. I treni elettrici Vande Bharat Express operativi nel Paese sono così saliti a 23. Entrati in servizio a partire dal 2019, sono usati per servizi diurni di breve distanza e viaggiano a velocità semi-alte, fino a 160 chilometri orari. Dei cinque nuovi servizi ferroviari due collegano la capitale del Madhya Pradesh con altre città dello Stato, Jabalpur e Indore. Gli altri tre hanno come destinazioni le stazioni di Madgaon (Goa), Ranchi (Jharkhand) e Dharwad (Karnataka), snodi importanti per ulteriori collegamenti, a beneficio anche del turismo. (Inn)