Business news: al via terza Fiera economica e commerciale Cina-Africa a Changsha

- La terza edizione della Fiera economica e commerciale Cina-Africa si è aperta a Changsha, nella provincia centrale di Hunan, con il tema “Sviluppo comune per un futuro condiviso”. L’evento di quattro giorni punta a rafforzare i legami tra le rispettive comunità imprenditoriali e ad incentivare l’accesso degli articoli prodotti nel Continente nel mercato della superpotenza asiatica. Il numero degli espositori si attesta a 1.500, il 70 per cento in più dell’edizione precedente. Gli ospiti d’onore di questa edizione, che per la prima volta prevede forum e seminari sulla medicina tradizionale cinese, sono: Benin, Repubblica Democratica del Congo, Madagascar, Malawi, Marocco, Mozambico, Nigeria e Zambia. È la terza volta che la manifestazione si svolge nell'Hunan, una delle province più attive nei rapporti economici e commerciali con l'Africa. La Cina è il principale partner commerciale dell'Africa e la sua quarta maggiore fonte di investimenti. Stando ai dati condivisi dal governo cinese, il commercio bilaterale si è attestato a 282 miliardi di dollari nel 2022. Nei primi quattro mesi dell'anno, i nuovi investimenti diretti della Cina in Africa hanno raggiunto 1,38 miliardi di dollari, in aumento del 24 per cento su base annua. (Cip)