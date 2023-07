Business news: Toyota, vendite globali in crescita del 10 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore giapponese di automobili Toyota Motor ha registrato un balzo delle vendite globali del 10 per cento su base annua nel mese di maggio, grazie a un aumento della domanda in Giappone e in altri mercati chiave e al progressivo ripristino delle catene di fornitura dei semiconduttori e della componentistica. Il mese scorso l'azienda ha venduto 838.478 autovetture a livello globale, tenuto conto dei veicoli venduti dal marchio di lusso Lexus. In Giappone le vendite di Toyota hanno registrato una crescita del 35,1 per cento su base annua a 116.954; le vendite globali di auto ibride dell'azienda giapponese sono aumentate del 25,8 per cento su base annua a 261.147 unità. (Git)