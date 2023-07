Business news: per gli imprenditori stranieri, la legge anti-spionaggio farà crollare la fiducia delle aziende in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revisione della legge contro lo spionaggio che entrerà in vigore in Cina il primo luglio prossimo è destinata a far crollare ulteriormente la fiducia degli imprenditori stranieri, che già risentono della guerra commerciale tra Pechino e Stati Uniti. Lo scrive il quotidiano giapponese "Nikkei" sulla base delle dichiarazioni ottenute dai leader dei due maggiori gruppi che rappresentano le aziende straniere in Cina: il presidente della Camera di commercio dell'Unione europea a Pechino, Jens Eskelund, e l'omologo statunitense, Michael Hart. La revisione della legge anti-spionaggio approvata lo scorso aprile dall'Assemblea nazionale del popolo (Anp), la massima istituzione legislativa cinese, punta a rafforzare la sicurezza nazionale ampliando i poteri delle forze dell'ordine - che possono ispezionare bagagli, dispositivi elettronici e le proprietà dei sospettati - nonché gli obiettivi dell'azione di controspionaggio ad una più ampia gamma di dati e documenti. Le nuove norme sono state tuttavia definite "in modo confuso" nell'ottica degli imprenditori stranieri, secondo cui "i vaghi criteri" stabiliti per identificare i sospettati di spionaggio possono comportare un maggior grado di incertezza per le imprese. "A che cosa dovremmo attenerci? Che cosa costituisce un segreto di Stato? Che tipo di informazioni non dovremmo avere?", si chiede Eskelund nell'intervista a "Nikkei", aggiungendo che anche la Cina, con tutta probabilità, punta a ridurre i rischi nelle relazioni con l'Occidente. L'incertezza che ruota attorno alle imprese estere operanti nel Paese emerge anche da un recente sondaggio sulla fiducia delle aziende curato dalla Camera di commercio dell'Ue: in generale, fare affari nella superpotenza asiatica è diventato "più difficile" per quasi due terzi degli intervistati, la percentuale più alta dal 2014. (Cip)