Business news: forum investimenti in Italia a Mumbai, oltre 130 aziende indiane presenti

- Oltre 130 aziende indiane hanno partecipato al primo “Invest Italy Forum” in India organizzato a Mumbai. Lo riferisce su Twitter l’ufficio di Nuova Delhi dell’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che ha organizzato l’evento insieme all’ufficio di Mumbai. Il forum, volto a “promuovere l’Italia come destinazione per investimenti dall’India” è stato un “grande successo”, si legge nel tweet. (Inn)