Difesa: sottosegretaria Rauti, Vespucci ambasciatore del Made in Italy (2)

- In questa occasione, Rauti è salita a bordo del catamarano Lo Spirito di Stella, ormeggiato nel porto di Genova a fianco dell'Amerigo Vespucci, pronto a intraprendere una “meravigliosa avventura” in mare. "Le due imbarcazioni navigheranno insieme per alcune tappe nel Mediterraneo e si ritroveranno tra un anno in Australia, Malesia e Singapore. Nel corso della traversata, organizzata insieme al Ministero della Difesa italiana, Lo Spirito di Stella ospiterà a bordo anche atleti del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa e i colleghi di forze armate straniere”, ha spiegato la sottosegretaria. “Un viaggio ispirato al principio di inclusione e del rispetto, anche in mare, dei diritti delle persone con disabilità. Un messaggio forte contro ogni barriera materiale e immateriale, architettonica o di pregiudizio. Si accavallano le emozioni, ascoltando la storia di Andrea Stella e di come, dopo l'incidente che lo ha reso paraplegico, ha immaginato, progettato e costruito un catamarano accessibile a tutti", ha concluso Rauti. (Res)