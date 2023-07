Islam: manifestazione sciita all'Esquilino a Roma per imam Hussein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità sciita ha svolto una manifestazione a piazza Esquilino a Roma in memoria del sacrificio dell’imam Hussein, nipote del profeta Maometto, e dei suoi seguaci, avvenuta nell'anno 40 dell'Egira. La manifestazione rientra nelle celebrazioni dell'Ashura, la ricorrenza più importante tra i musulmani sciiti. Hussein è il principale dei martiri in diversi territori: India, Pakistan, Afghanistan, Iran, Azerbaijan, Yemen, Bahrain, Siria, Iraq, Libano. La manifestazione consiste in un ricordo della flagellazione, accompagnata da canti e movimenti rituali religiosi. (Rer)