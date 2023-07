Milano: De Corato, bene sgombero in via Fortezza, ora pensare anche agli altri edifici occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio personalmente il questore Petronzi per l’ottimo lavoro svolto e per aver attuato, in tempi, record (meno di 24 ore, ndr) lo sgombero dell’edificio dettato chiaramente dalla linea del Viminale che non tollererà più abusivismo e delinquenza. Ora mi auguro si proceda allo sgombero degli altri 10 edifici milanesi occupati abusivamente dai Centri Sociali e no global che da anni sono stati tollerati e difesi da tutto il Centrosinistra". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, membro Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla sicurezza e degrado delle periferie italiane Riccardo De Corato, sullo sgombero dello stabile di via Fortezza a Milano occupato questa mattina da circa 40 persone. (Com)