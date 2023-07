Business news: Mitsubishi Ufj acquisirà società indonesiana Mandala per 467 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsubishi Ufj Financial Group ha annunciato l'acquisizione di Mandala Multifinance, grande fornitore di finanziamenti auto dell'Indonesia, per 7mila miliardi di rupie indonesiane (circa 467 milioni di dollari). La principale unità bancaria del colosso finanziario giapponese, Mufg Bank, acquisirà il 70,6 per cento di Mandala, mentre una unità locale di di Bank Damon, controllata da Mufg, acquisirà un ulteriore 10 per cento. (Git)