Business news: Pakistan, la Banca centrale alza il tasso d’interesse di 100 punti

- La Banca centrale del Pakistan ha alzato di 100 punti base il suo tasso d’interesse di riferimento, ora al 22 per cento. È quanto emerso al termine di una riunione d’emergenza convocata dall’istituto, dopo che è stata approvata la nuova legge di bilancio presentata dal governo con l’obiettivo di venire incontro alle condizioni imposte dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per lo sblocco di una nuova tranche da 1,1 miliardi di dollari del prestito in scadenza a fine mese. A partire dall’aprile del 2022, con l’obiettivo di tenere a freno l’inflazione, la Banca centrale pachistana ha alzato il tasso d’interesse di 12,25 punti percentuale, tenendolo tuttavia invariato nella precedente riunione del 12 giugno scorso. (Inn)