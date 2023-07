Business news: Cina, Airbus consegna a Wizz Air primo aereo assemblato a Tientsin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera francese Airbus ha consegnato per la prima volta ad un cliente europeo un aereo assemblato a Tientsin, nel nord della Cina. L’ungherese Wizz Air, la più grande compagnia di voli a basso costo dell'Europa centro-orientale, ha preso in consegna l’aereo A321neo in quella che è stata definita una “pietra miliare” dal direttore del centro di consegna di Airbus a Tientsin, Christoph Schrempp. (Cip)