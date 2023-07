Francia: rivoltosi lanciano pietre verso polizia mentre un uomo mangia il suo panino - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Proseguono gli scontri in Francia dopo la morte di Nahel, il 17enne ucciso a colpi di arma da fuoco a Nanterre martedì scorso da un agente di polizia durante un controllo stradale. In un video diffuso sui social, da un lato i rivoltosi lanciano pietre, dall'altra c'è uno schieramento di poliziotti, e in mezzo un uomo seduto a terra che mangia tranquillamente il suo panino (Frp)