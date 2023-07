Difesa: sottosegretaria Rauti, Vespucci ambasciatore del Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- La nave Amerigo Vespucci presenterà nei prossimi due anni il Made in Italy al mondo. Lo ha affermato oggi la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, a margine della cerimonia di partenza della nave italiana per il tour mondiale 2023-2025. "A Genova, salutiamo l'Amerigo Vespucci che oggi salpa dal porto Vecchio per compiere il giro del mondo. Una traversata di due anni per presentare il Made in Italy e raccontare il Sistema Italia in luoghi vicini e lontani”, ha affermato Rauti. “In ogni nazione dove arriverà il Vespucci, arriverà l'Italia con la sua cultura, le tradizioni, le sue eccellenze. Oggi è una giornata di festa, di identità nazionale. 'Buon vento' alla signora dei mari, la nave più bella del mondo", ha aggiunto la sottosegretaria. (segue) (Res)