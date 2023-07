D'Amico: assessore Sport Roma, un campione nella vita e su campo da gioco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Sono addolorato per la morte di Vincenzo D'Amico. Il campione d’Italia nel 1974 con la grande Lazio di Maestrelli e Chinaglia. Lo ha detto Alessandro Onorato, assessore allo Sport, ai Grandi Eventi, alla Moda e al Turismo di Roma Capitale. "Vincenzo se n'è andato prematuramente ma non senza aver combattuto a viso aperto contro la malattia. Un campione nella vita come sul campo da gioco. Esprimo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e al club della Lazio. Con il sindaco Gualtieri troveremo il modo più giusto per onorare al meglio la sua memoria", conclude. (Com)