Roma: ragazzo scomparso nel lago Bracciano, modificate attività manifestazione "Lago in festa"

- A seguito delle ricerche del ragazzo scomparso nel lago di Bracciano, la Città metropolitana di Roma ed il Comune di Anguillara hanno deciso di modificare alcune attività della manifestazione "Lago in festa" organizzata per domenica nei comuni di Bracciano, Trevignano e Anguillara. "Per il rispetto che si deve alla situazione emergenziale e per consentire il proseguo delle ricerche del ragazzo disperso nel lago di Bracciano, assieme ai Comuni coinvolti, abbiamo deciso che la conferenza stampa e a seguire il concerto serale di domenica prossima, saranno concentrate soltanto sulla nave Sabazia che rimarrà attraccata al molo del Consorzio del lago di Bracciano e non effettuerà la circumnavigazione del Lago. Il programma rimarrà invariato, salvo eventuali imprevisti". Lo dichiarano, in una nota congiunta, Rocco Ferraro, consigliere delegato Ambiente Città metropolitana di Roma e Angelo Pizzigallo, sindaco del Comune di Anguillara.(Com)