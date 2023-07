Business news: Cina, altre due società immobiliari inadempienti su obbligazioni offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre due società immobiliari cinesi non sono riuscite a far fronte al pagamento di obbligazioni denominate in dollari, nel quadro della tiepida domanda di alloggi. Central China Real Estate ha dichiarato di non aver pagato gli interessi su una nota prima della fine del periodo di grazia, terminato venerdì scorso - e che sospenderà i pagamenti sull’intero debito estero. Allo stesso modo, il gruppo Leading Holdings non è riuscito a rimborsare 119,4 milioni di dollari più gli interessi dovuti su un'obbligazione denominata in dollari emessa l'anno scorso. Entrambe le società hanno annunciato il ricorso a consulenti esterni e lo studio di strategie per l’estinzione del debito offshore. (Cip)