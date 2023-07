Difesa: Albano, Vespucci porterà in alto bandiera italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il cuore colmo di orgoglio, oggi siamo salpati da Genova sul Vespucci, che si appresta a solcare i mari di tutto il mondo. In un viaggio che durerà venti mesi, racconterà l'eccellenza italiana: l'ingegno, l'arte, la moda, l'enogastronomia, la ricerca di qualità e bellezza anche nelle piccole cose”. Lo ha detto il sottosegretario all'Economia e finanze, Lucia Albano, a margine della cerimonia di partenza dell'Amerigo Vespucci per il tour mondiale 2023-2025. “La campagna – ha proseguito – sarà all'insegna della sostenibilità ambientale a tutela dell'ecosistema marino”. “Tra qualche mese – ha aggiunto – partirà per un lungo viaggio anche il catamarano ‘Lo Spirito di Stella’, il primo al mondo privo di barriere architettoniche, che ospiterà a bordo anche atleti paralimpici. Dalla Marina militare una grande lezione di inclusività e amore per l'ambiente”. “Buon vento al Vespucci e buon vento all'Italia”, ha concluso. (Rin)