Spagna: ministro Bolanos, patti tra popolari e Vox "vergognosi", limitano diritti Lgtbi

- Il ministro della Presidenza spagnolo, Felix Lanoso, ha definito "vergognosi" i patti a livello locale del Partito popolare (Pp) con la formazione sovranista Vox perché "degradano i diritti e limitano le libertà delle persone Lgtbi". In occasione di un evento organizzato dal Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) a Madrid nell'ambito delle celebrazioni del Pride, il ministro ha aggiunto che difendere i "diritti della comunità Lgtbi equivale a preservare i diritti umani e, pertanto, non è ideologico o partitico". "Assistiamo a discorsi di odio fuori dal nostro Paese e anche all'interno, che poi legittimano comportamenti e leggi odiose", ha sottolineato Bolanos, facendo riferimento agli striscioni "vergognosi" esposti da Vox a Madrid. Il ministro spagnolo ha poi citato il discorso di oggi del presidente del governo, Pedro Sanchez, al Parlamento ucraino, ribadendo "l'impegno non solo della Spagna, ma dell'Ue, per i valori democratici, per l'Europa e per la democrazia". (Spm)