Roma: omicidio Primavalle, convalidato arresto 17enne, lunedì la fiaccolata e mercoledì i funerali

- È stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari l'arresto del diciassettenne accusato dell'omicidio di una coetanea, Michelle Causo, a Primavalle mercoledì 28 giugno. Il ragazzo è stato ascoltato stamattina per 4 ore, nel centro di accoglienza per minorenni dove era ristretto, e poi è stato portato, in custodia cautelare, nel carcere minorile di Casal del Marmo. Lunedì 3 luglio si terrà una fiaccolata in memoria della 17enne, uccisa con sei coltellate e il cui corpo è stato abbandonato, avvolto in un sacco nero, dentro un carrello della spesa accanto ai secchioni dell'immondizia in via Stefano Borgia. Alla fiaccolata - in programma per le 19 davanti alla scuola frequentata dalla giovane vittima: il liceo Gassman in via Pietro Maffi - parteciperà il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ed è prevista la partecipazione di tutti i presidenti dei quindici Municipi capitolini e della Regione Lazio. Mercoledì 5 luglio alle 11, invece, si terranno i funerali nella chiesa di via di Torrevecchia. Al momento non è stato ancora chiarito il movente dell'omicidio. Tra le ipotesi fatte quella di un piccolo debito di denaro, da parte del presunto omicida nei confronti della vittima. Ipotesi tuttavia smentita dai familiari della giovane uccisa. (Rer)