Roma: Malpezzi (Pd), da Sgarbi spettacolo di pessimo gusto al Maxxi

22 luglio 2021

- “Lo spettacolo andato in scena al Maxxi con Sgarbi protagonista è stato di pessimo gusto: parole stereotipate e sessiste che offendono le donne e le istituzioni culturali del Paese proprio in uno dei centri di cultura più importanti”. Lo ha dichiarato Simona Malpezzi, senatrice del Pd. “E se la reazione del presidente Giuli alla lettera pacata e non pubblica scritta dal personale della fondazione, non solo per stigmatizzare ma per chiedere di dissociare la fondazione da quanto avvenuto, è quella raccontata dagli organi di stampa – ha aggiunto –, il ministro Sangiuliano ha molto da chiarire”. (Rin)