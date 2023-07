© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendiamo con sgomento che Giuli, Sgarbi e Morgan hanno scambiato il Maxxi, luogo culturale di primo piano della città, per un teatro a luci rosse. Battute sessiste, insulti alle donne, doppi sensi di bassa lega. Ecco la cultura di questa destra. Chissà che ne pensa Giorgia Meloni. Lo dichiara in una nota Enzo Foschi candidato segretario del Partito democratico di Roma. (Com)