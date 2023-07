© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che è stata riaperta al traffico la Ss11 Padana superiore a Castegnato (Bs). La strada era stata chiusa questa mattina a causa di caduta calcinacci da un viadotto dell'Autostrada A4 Torino-Trieste per consentire l'intervento dei Vigili del Fuoco. (Com)