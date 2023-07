Difesa: Pichetto, Vespucci uno dei più grandi simboli genialità italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A bordo di uno dei più grandi simboli della genialità del nostro Paese: Nave Vespucci. La grande genialità italiana, che ci ha reso la sesta potenza mondiale e che da oggi promuoveremo, insieme ai nostri migliori prodotti, in giro per il mondo a bordo di questo gioiello con un viaggio che durerà 20 mesi, toccherà 28 paesi e 31 porti”. Lo scrive sui social il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. “Sono orgoglioso – prosegue – di averla vista salpare in questa missione per la promozione del Made in Italy. Buon vento Nave Vespucci”.(Rin)