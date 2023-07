Francia: ministro Interno conferma dispiegamento 45 mila agenti polizia e gendarmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, ha annunciato che il numero di agenti di polizia e gendarmi mobilitati per questa sera resterà a 45 mila, come ieri, per far fronte a potenziali nuovi disordini nel Paese. Lo riporta l’emittente televisiva “BfmTv”. Il ministro ha sottolineato di aver dispiegato “molte risorse a Lione e Marsiglia”, dove ad oggi si sono registrati episodi violenti e i sindaci non hanno istituto il coprifuoco.(Frp)