Roma: ordinanza sindacale, prorogato al 31 ottobre stop a veicoli inquinanti in Ztl verde (2)

- Dopo una proposta iniziale, avanzata da Roma Capitale in linea con il piano regionale sulla qualità dell'aria, ora si attende l'esito della concertazione con la Regione Lazio a cui il Campidoglio ha presentato una proposta alternativa per la riduzione dei fattori inquinanti, in particolare Pm10 e Co2, che contempla forme di sostegno per le fasce sociali svantaggiate dal punto di vista economico. L'Italia è sottoposta a una procedura di infrazione, da parte dell'Unione europea, per sforamento dei limiti di inquinamento e la multa a cui andrebbe incontro il Paese sarebbe a carico delle Regioni, in relazione all'incidenza dei livelli degli inquinanti. Roma, vista l'estensione e l'alta densità demografica, è la città del Lazio che deve maggiormente regolare le emissioni inquinanti entro la fine del 2023 di concerto con l'ente regionale. (Rer)