Cina-Usa: Pechino, da Washington pressioni su altri Paesi per frenare forniture

- Il governo cinese ha accusato gli Stati Uniti di costringere altri Paesi a frenare le forniture di apparecchiature avanzate per semiconduttori alla Cina, dopo che i Paesi Bassi hanno annunciato nuove restrizioni sulle esportazioni di alcuni prodotti per la costruzione di chip. In una dichiarazione, il ministero del Commercio cinese ha esortato il governo olandese a non "ostacolare la normale cooperazione e lo sviluppo dell'industria dei semiconduttori tra i due Paesi”. Il ministero ha quindi accusato Washington di cercare di costringere altri Paesi a imporre restrizioni alla Cina. “Per mantenere la propria egemonia globale, negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno costantemente generalizzato il concetto di sicurezza nazionale, abusando delle misure di controllo delle esportazioni, anche a scapito degli interessi degli alleati”, recita la dichiarazione. Portando avanti la loro campagna per fermare l'accesso della Cina alla tecnologia dei microchip all’avanguardia, accusa il governo di Pechino, gli Stati Uniti stanno cercando di "promuovere artificialmente il decoupling dell'industria e interrompere la catena di approvvigionamento", cosa che, secondo il ministero, ha seriamente danneggiato l'industria globale dei semiconduttori. (segue) (Cip)