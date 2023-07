Cina-Usa: Pechino, da Washington pressioni su altri Paesi per frenare forniture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo olandese ha annunciato nuove regole che limitano le esportazioni di alcune apparecchiature avanzate per semiconduttori. Lo ha annunciato la ministro del Commercio olandese Liesje Schreinemacher. "Abbiamo compiuto questo passo nell'interesse della nostra sicurezza nazionale", ha detto Schreinemacher, aggiungendo che tali apparecchiature potrebbero avere applicazioni militari. Le nuove misure, che richiederanno alle aziende che producono apparecchiature avanzate per la produzione di chip di richiedere una licenza prima di poterle esportare, dovrebbero entrare in vigore il primo settembre. L'annuncio del governo olandese segue le pressioni degli Stati Uniti sui suoi alleati per frenare le vendite di componenti tecnologiche alla Cina. (segue) (Cip)