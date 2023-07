Nato: Zelensky, l’adesione dell’Ucraina “metterebbe al suo posto il dittatore Putin”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’adesione dell’Ucraina alla Nato “metterebbe al suo posto il dittatore russo Putin”. Lo ha detto oggi a Kiev il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo, Pedro Sanchez, che ha oggi dato il via alla presidenza della Spagna dell’Ue. Come riporta l'agenzia di stampa "Rbc", Zelensky ha affermato di aspettarsi un invito ad aderire all’Alleanza atlantica già nel prossimo vertice della Nato, in programma a Vilnius l’11 e il 12 luglio. “Ci sono tutti i presupposti, sarebbe un segnale molto importante per la pace e sicurezza in Europa”, ha sottolineato il presidente ucraino.(Kiu)