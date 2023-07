Ucraina: Zelensky esorta partner occidentali a iniziare addestramento caccia F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha esortato i partner occidentali ad avviare l’addestramento per i caccia statunitensi F-16. Lo riporta l’agenzia di stampa “Rbc”. Nel corso di una conferenza stampa congiunta a Kiev con il premier spagnolo, Pedro Sanchez, che ha oggi dato il via alla presidenza della Spagna dell’Ue, Zelensky ha sottolineato che ad oggi "non esiste ancora un programma per l’addestramento dei piloti ucraini". “Abbiamo concordato e confermato una coalizione di Paesi pronti a iniziare con le attività, ma non c’è un calendario. Credo che alcuni partner stiano ritardando, ma non so perché”, ha affermato il presidente ucraino. Zelensky ha dunque detto di sperare che l’addestramento per gli F-16 possa prendere il via ad agosto, e che l’Ucraina possa ricevere gli aerei militari “entro sei o sette mesi”.(Kiu)