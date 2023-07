Medio Oriente: ministro per Affari dei prigionieri Autorità palestinese morto in incidente stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari dei prigionieri palestinesi dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Qadri Abu Bakr, è rimasto ucciso in un incidente stradale vicino all’insediamento israeliano di Ariel, in Cisgiordania. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo la quale altre due persone sono rimaste gravemente ferite in seguito allo scontro tra due veicoli sulla strada 505. Altre tre persone sono rimaste lievemente ferite e sono state trasportate in ospedale dalla Mezzaluna rossa palestinese.(Res)