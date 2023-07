Ucraina: Zelensky, saremo pronti a negoziati dopo ripristino confini 1991

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina sarà pronta ad avviare i negoziati di pace dopo il ritiro delle forze armate russe oltre i confini riconosciuti internazionalmente nel 1991. Lo ha detto oggi a Kiev il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo, Pedro Sanchez, che ha oggi dato il via alla presidenza della Spagna dell’Ue. Come ha riportato l’agenzia di stampa “Rbc”, il leader dell’Ucraina ha osservato che i confini del 24 febbraio 2022 non erano quelli “in conformità con il diritto internazionale”. “Lo sottolineo ancora una volta: saremo pronti per i negoziati solo quando torneremo davvero ai nostri confini reali”, ha affermato Zelensky.(Kiu)