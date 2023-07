Ucraina-Russia: Zelensky, Mosca potrebbe provocare esplosione in centrale Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia potrebbe provocare un’esplosione localizzata nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, al fine di arrestare la controffensiva delle forze armate ucraine. Lo ha detto oggi a Kiev il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo, Pedro Sanchez, che ha oggi dato il via alla presidenza della Spagna dell’Ue. Come reso noto dall’agenzia di stampa “Rbc”, il leader dell’Ucraina ha osservato che “c’è una seria minaccia, perché la Russia è tecnicamente pronta a innescare un’esplosione localizzata nel sito di Zaporizhzhia, che potrebbe portare a un rilascio di radiazioni”. Secondo Zelensky, l’obiettivo di Mosca sarebbe quello di convincere i partner occidentali del fatto “che questa guerra è pericolosa per il mondo intero”, così da portarli a “fermare politicamente l’Ucraina e la sua controffensiva”.(Kiu)