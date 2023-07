Diritti: Bocci (Pd), mozione di Fd'I contro "carriera alias" a scuola vergognosa, ci opporremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo vergognosa e irrispettosa la mozione di Fratelli d'Italia contro le carriere alias nelle scuole. È innanzitutto vergognoso proporre azioni politiche che ideologicamente si oppongono a strumenti che garantiscono diritti e tutele. Ed è anche profondamente ipocrita, da parte di chi ha fatto del contrasto al bullismo la sua bandiera, oggi scegliere di garantire solo una parte. Ci opporremo con tutte le nostre forze a quella che riteniamo una posizione discriminatoria e oscurantista e chiederemo innanzitutto il ritiro di un documento che crediamo vergognoso anche solo discutere". Lo afferma in una nota la consigliera regionale del Pd Paola Bocci intervenendo in merito alla mozione che il gruppo di Fd'I presenterà martedì in aula consiliare contro la diffusione dei regolamenti scolastici sulla "carriera alias". "Come istituzione - prosegue - dovremmo garantire e facilitare questa procedura in tutte le scuole e non certo ostacolarla . La scuola, che dovrebbe essere il luogo in cui ogni persona è rispettata nella propria identità, spesso diventa invece teatro di frequenti discriminazioni e intolleranza, soprattutto relativamente a orientamento sessuale, identità o espressione di genere. È evidente, dunque, quanto nel nostro paese, dove i tempi per ottenere nuovi documenti con l'identità di genere scelta sono ancora lunghissimi, la 'carriera alias' sia fondamentale per esprimere e costruire l'identità di genere a livello individuale e sociale e per riconoscere il diritto allo studio in piena libertà per le persone trans, vittime di pesanti discriminazioni che causano profondo disagio psicologico in ragazzi e ragazze che affrontano un percorso di transizione". "Naturalmente, martedì anche noi saremo al fianco delle associazioni che si riuniranno davanti al Pirellone per protestare contro quest'atto indegno" conclude la consigliera dem. (Com)