Diritti: Unione universitari, Regione non ha alcuna competenza sui rapporti civili

- In risposta alla mozione presentata da Fratelli d'Italia al Consiglio Regionale della Lombardia, l'Unione degli Universitari prende posizione e critica aspramente la proposta con prima firma del consigliere Zamperini. "Altro che capricci, la carriera alias è un diritto fondamentale che permette di esprimere a pieno la propria autodeterminazione. La carriera alias è infatti funzionale all'inclusione e al diritto allo studio per le persone che ne vogliano godere, in un ambiente non privo di ostilità e discriminazioni come quello universitario. La mozione è sbagliata e ci disgusta" afferma la coordinatrice nazionale dell'UDU, Camilla Piredda. "I consiglieri di Fratelli d'Italia - dichiara Marta Andreoletti, Coordinatrice dell'UDU Milano - sono disinformati. Vogliamo avvisarli che tutti gli atenei pubblici della Lombardia hanno attivato la carriera alias e non solo l'Università di Milano: sono colpevoli anche Bicocca, Politecnico, Pavia, Brescia, Bergamo e Insubria. A loro ricordiamo che la Regione non ha alcuna competenza sui rapporti civili e ribadiamo come debbano tenere giù le mani dai diritti faticosamente acquisiti". (Com)