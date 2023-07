Haiti: Guterres in visita nel Paese, previsto incontro con primo ministro Ariel Henry (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti versa da tempo in una situazione di grave instabilità legata agli scontri tra bande armate che si contendono il controllo del territorio, aggravata a partire dall'omicidio del presidente Jovenel Moise, nel luglio 2021. Complessivamente, recita un comunicato Unicef, 5,2 milioni di persone necessitano di un sostegno umanitario urgente, tra cui quasi 3 milioni di bambini. Circa 4,9 milioni di persone stanno lottando per sfamarsi e si prevede che quest'anno oltre 115mila bambini sotto i cinque anni soffriranno di malnutrizione potenzialmente letale, con un aumento del 30 per cento rispetto all'anno scorso. (Mec)