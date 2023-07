Israele: consigliere sicurezza, “non siamo più vicini ad attacco contro siti nucleari iraniani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele non è più vicino ad attaccare i siti nucleare iraniani. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, all’emittente “Channel 13”, mentre proseguono i colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti con la mediazione dell’Oman, secondo quanto riferito da fonti diplomatiche Usa. “Non è ancora chiaro cosa verrà dai colloqui tra Washington e Teheran avvenuti nelle ultime settimane nel tentativo di delineare misure che potrebbero limitare il programma nucleare iraniano”, ha spiegato il consigliere per la sicurezza. Alla domanda se una decisione israeliana su un attacco preventivo contro l'Iran fosse più vicina, Hanegbi ha detto: "Non ci stiamo avvicinando perché gli iraniani hanno smesso, da un po' di tempo, di avvicinarsi a quella che per noi è la linea rossa”. “Ma può succedere. Quindi ci prepariamo al momento, se verrà, in cui dovremo difendere il popolo di Israele contro un regime fanatico che vuole annientarci ed è armato di armi di distruzione di massa”, ha spiegato Hanegbi. (segue) (Res)