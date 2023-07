Ucraina: Zelensky e Sanchez firmano dichiarazione su sostegno integrazione euroatlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, e il premier della Spagna, Pedro Sanchez, hanno firmato oggi una dichiarazione congiunta sul sostegno a Kiev nella sua integrazione euroatlantica. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Rbc”. La Spagna è il 21mo Paese a sostenere l’adesione ucraina alla Nato. Nel documento, si legge che Madrid ribadisce il suo appoggio alla candidatura di Kiev nell’Unione europea, definita come “una delle priorità della presidenza spagnola dell’Ue”, e che sostiene la creazione di un Consiglio Ucraina-Nato. “Più ampia è l’Alleanza atlantica in Europa, maggiore è lo spazio di pace e difesa. La dichiarazione congiunta con il primo ministro Sanchez a sostegno delle aspirazioni dell’Ucraina afferma chiaramente che la sicurezza in Europa è la nostra priorità comune”, ha affermato Zelensky.(Kiu)