Difesa: nave Vespucci, parte il giro del mondo per promuovere il Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Oggi con nave Amerigo Vespucci “partono la cultura, la storia, l'innovazione, l'enogastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia, l’industria, questo insieme che fa del nome Italia uno dei nomi più evocativi al mondo”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della partenza di nave Vespucci per il giro del mondo, durante il quale il veliero della Marina militare diventerà ambasciatore del Made in Italy. “È una giornata straordinaria per Genova e per la Marina ma soprattutto per l'Italia. Questa nave salperà sventolando la bandiera italiana che porterà in giro per il mondo tutto quello che l'Italia rappresenta. In ogni nazione non arriverà solo la nave più bella del mondo ma arriverà l'Italia", ha proseguito. Presenti alla cerimonia il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida; il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Picchetto Fratin; il ministro del Turismo, Daniela Santanchè; il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi; il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi; il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Maria Tripodi; il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti; il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago; il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Lucia Albano. Una navigazione lunga 20 mesi, durante la quale il Vespucci approderà in oltre 31 porti, in 28 Paesi, toccando tutti i cinque continenti del globo. (segue) (Com)