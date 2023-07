Difesa: nave Vespucci, parte il giro del mondo per promuovere il Made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- “Questa nave sarà accolta in modo straordinario perché in ogni nazione dove arriverà, non arriverà solo la nave più bella del mondo, arriverà l’Italia”, ha aggiunto Crosetto che ha rivolto il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto nell'iniziativa e lo hanno sostenuto. Il progetto, infatti, fortemente voluto dal ministro della Difesa, ha visto la partecipazione di altri undici dicasteri. A Genova il ministro Crosetto ha rivolto un salutato anche gli allievi dell’Accademia navale e ai genitori presenti alla cerimonia. L’iniziativa coniugherà la tradizionale attività formativa e addestrativa degli allievi ufficiali e la promozione delle eccellenze italiane nei porti che il Vespucci toccherà nei circa due anni di circumnavigazione del globo. Nave Vespucci, già ambasciatrice Unesco e Unicef, sarà moltiplicatore della cultura e dei valori nazionali, ponendo grande attenzione ai temi della tutela del mare e della sostenibilità. A suggellare la partenza del Vespucci il passaggio delle Frecce Tricolori sul golfo di Genova. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Difesa servizi Spa. Durante il suo intervento, il ministro Crosetto ha ricordato il tenente di vascello Michele Savarese, venuto a mancare l’altro giorno durante un’esercitazione. (Com)