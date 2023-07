Roma: omicidio Primavalle, Gualtieri e minisindaci lunedì a fiaccolata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parteciperà lunedì 3 luglio alla fiaccolata a Primavalle per la 17enne uccisa con sei coltellate e il cui corpo è stato abbandonato, avvolto in un sacco nero, dentro un carrello della spesa accanto ai secchioni dell'immondizia in via Stefano Borgia. È attesa la partecipazione anche di tutti i presidenti dei quindici Municipi capitolini. La fiaccolata è in programma per le 19 davanti alla scuola frequentata dalla giovane vittima: il liceo Gassman in via Pietro Maffi al confine tra Primavalle e Torrevecchia. (Rer)