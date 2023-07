Ucraina: Sanchez, la Spagna consegnerà "presto" quattro nuovi carri armati Leopard (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito il capo dell'esecutivo di Madrid ha citato il nuovo pacchetto di sanzioni che l'Ue ha approvato la scorsa settimana contro la Russia per cercare di evitare l'elusione da parte di Mosca di quelle già imposte. Sanchez si è poi "congratulato" con Zelensky e il suo governo per le riforme attuate per far progredire l'integrazione nell'Ue. "Un'ampia maggioranza internazionale condanna l'aggressione della Russia e di Putin. Tuttavia, credo che sia importante continuare a parlare con altre regioni e Paesi, ascoltare le preoccupazioni, soprattutto da parte di quei Paesi che temono la guerra, in particolare per quanto riguarda la sicurezza alimentare ed energetica". Sanchez si è augurato che l'Ucraina riesca a portare a termine la controffensiva e che ciò porti "a una pace giusta e duratura." "La Spagna e l'Europa sono al vostro fianco", ha ribadito il premier. (Spm)