Saldi: Confcommercio, spesa media romani 196 euro, in crescita rispetto a scorso anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- La spesa media dei romani che effettueranno acquisti durante i saldi estivi che prenderanno il via il prossimo 6 luglio, sarà di circa 196 euro, superiore rispetto all’anno precedente (185 per cento). È quanto emerge dall'indagine campionaria rivolta ai cittadini di età superiore ai 18 anni residenti nella città di Roma realizzata da Confcommercio Roma e dalla Camera di Commercio di Roma in collaborazione con Format Research. Il 63,2 per cento spenderà tra i 100 e i 300 euro, solo il 13,5 per cento spenderà più di 300 euro. (Rer)