Lazio: Sabatini (Fd'I) a Cgil e Uil, polemiche pretestuose, tavolo tecnico non ha concluso lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio della Regione Lazio, Daniele Sabatini, in una nota dichiara: "Trovo oggettivamente pretestuosa la polemica scatenata da Cgil e Uil nei confronti della Giunta regionale e dell'assessore Righini in particolare, con riferimento ad impegni presi e disattesi in merito all'assestamento di bilancio. Come l'assessore Righini ha del resto già spiegato, gli impegni dipendono dall'esito del tavolo tecnico con il Governo sul debito sanitario che è tuttora in corso e che non ha quindi ancora concluso i suoi lavori. Si ha come l'impressione che dalla Giunta Rocca, insediata da poco più di cento giorni si pretendono miracoli, dopo anni di scelte scellerate da parte delle Giunte di sinistra che hanno pesantemente ipotecato le politiche di bilancio. In questi primi mesi di amministrazione abbiamo iniziato a dare risposte significative e segnali importanti in varie direzioni e posso assicurare che manterremo fede agli impegni assunti, confrontandoci, speriamo costruttivamente, anche con i sindacati", conclude Sabatini. (Com)