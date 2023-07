Francia: Macron rinvia la visita in Germania a causa delle proteste nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha rinviato la visita in Germania, prevista da domani al 5 luglio, a causa della situazione nel proprio Paese. È quanto ha comunicato Cerstin Garmelin, portavoce del presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier. In un messaggio su Twitter, la funzionaria ha scritto che i due capi di Stato hanno avuto oggi un colloquio telefonico. Macron e Steinmeier hanno discusso della situazione in Francia, dove proseguono gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Il titolare dell’Eliseo ha quindi chiesto al presidente tedesco di rinviare la sua visita in Germania. Organizzato per celebrare il 60mo anniversario del trattato dell’Eliseo, il viaggio sarebbe stato il primo di un presidente francese in Germania da 23 anni. Accompagnato da Steinmeier con le rispettive consorti, Brigitte Trogneux ed Elke Buedenbender, Macron avrebbe dovuto visitare il castello di Ludwigsburg, Berlino e Dresda. (Geb)