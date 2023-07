Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Non accennano a placarsi i disordini in Francia dopo l’uccisione di Nahel, il 17enne ucciso a colpi di arma da fuoco a Nanterre martedì scorso da un agente di polizia durante un controllo stradale. Un video diffuso sui social mostra monopattini in fiamme e manifestanti che danneggiano le saracinesche dei negozi (Frp)