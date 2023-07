Francia: Unità di crisi interministeriale si riunisce, focus disordini nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha convocato stamane una nuova riunione dell’Unità di crisi interministeriale per fare il punto della situazione sui disordini che si sono verificati in diverse città del Paese per la quarta notte consecutiva. Lo riporta l’emittente televisiva “BfmTv”. Aurelien Rousseau, il direttore dell’ufficio della premier Elisabeth Borne, ha presieduto la riunione, affermando poi che è stata “molto operativa, con tutti i dipartimenti dei ministeri interessati”. L’Unità di crisi interministeriale è stata attivata con il fine di “monitorare la situazione e prendere le decisioni necessarie”. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha presieduto le riunioni che si sono svolte nelle giornate di giovedì e di ieri.(Frp)