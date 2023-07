© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Amerigo Vespucci “è salpata dal porto di Genova per il giro del mondo che durerà 20 mesi e toccherà cinque Continenti. Orgoglio italiano che porterà il Made in Italy in 27 diversi Paesi”. Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Al meraviglioso veliero della Marina militare – aggiunge – il mio sincero augurio di buon vento”. (Rin)