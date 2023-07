Roma: controlli interforze a Nettuno, 6 arresti una denuncia e più di 200 persone identificate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un iraniano 42enne gravemente indiziato del reato di atti persecutori poiché, da gennaio a giugno 2023, in diverse occasioni, avrebbe compiuto condotte minacciose e vessatorie, tali da generare prostrazione psicologica, nei confronti di soggetti che, come lui, erano ospiti di una struttura per persone indigenti. È stato portato nel carcere di Velletri. Inoltre i militari hanno notificato due ordini di esecuzione pena: uno nei confronti di un 68enne italiano che dovrà scontare la pena di 8 anni e 11 mesi per il reato di bancarotta, ai sensi dell'art. 217 del Regio Decreto 267/1942 e l'altro nei confronti di una donna romena per aver violato le prescrizioni previste dal Codice Antimafia. L'uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli e la donna nel carcere di Rebibbia. (segue) (Rer)