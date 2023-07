Roma: controlli interforze a Nettuno, 6 arresti una denuncia e più di 200 persone identificate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri dell'Aliquota Operativa hanno arrestato un cittadino nordafricano di 42 anni sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina ad un acquirente. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 17 dosi di cocaina e 270 euro in banconote di vario taglio, considerate provento di attività illecita. Arrestato anche un 28enne italiano che, alla vista dei carabinieri, ha tentato di darsi alla fuga e di disfarsi di un piccolo involucro in cellophane. Prontamente bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di circa 70 grammi di hashish, 1,7 grammi di cocaina e la somma in contanti di oltre 1.400 euro. Gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato Anzio/Nettuno hanno accertato l'attività di spaccio, posta in essere da un giovane romano che, in vacanza nella località balneare, aveva creato una ragnatela di "clienti" che gli garantivano uno spaccio fiorente. L'uomo colto nella flagranza del reato, mentre cedeva un involucro ad una persona a bordo di un'autovettura che si è allontanata immediatamente, è stato fermato dagli agenti, che a seguito di perquisizione hanno trovato nella sua abitazione circa 110 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina. Alla fine degli accertamenti la droga è stata sequestrata e l'uomo è stato arrestato. L'arresto è stato convalidato ed è stata disposta per l'uomo la custodia cautelare in carcere. (segue) (Rer)