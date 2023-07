Roma: controlli interforze a Nettuno, 6 arresti una denuncia e più di 200 persone identificate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state inoltre controllate 8 attività commerciali in 2 delle quali sono state riscontrate diverse mancanze: in un bar di Nettuno è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.800 euro poiché il titolare non ha comunicato al collocamento l'assunzione di una dipendente; a seguito di accesso nell'attività, i carabinieri del Nas hanno proceduto con il sequestro amministrativo, finalizzato a ulteriori accertamenti, di un locale abusivamente utilizzato come deposito di bevande e viveri; infine è stata contestata anche la mancata richiesta di autorizzazione ad installare telecamere sui luoghi di lavoro; in un'attività di ristorazione "kebab", invece, sono state elevate sanzioni per oltre 12.000 euro poiché il titolare non aveva elaborato il documento di valutazione rischi e non aveva organizzato la formazione prevista per i dipendenti. Tra di essi, inoltre, era presente nell'attività un lavoratore a nero, sprovvisto dell'obbligatoria comunicazione di assunzione: per questo motivo l'attività è stata sospesa fino al pagamento delle suddette sanzioni. (Rer)